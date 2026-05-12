В Твери Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха

Тематическое консультирование жителей продлится до 22 мая 2026 года. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области открыло тематическую горячую линию. С 11 по 22 мая 2026 года жителей региона консультируют по вопросам организации детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров.

Задать вопросы специалистам можно в будние дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4822) 42-28-80 (добавочные 165 и 164) и (4822) 34-71-87 (добавочный 121).

Кроме того, граждане могут в любое время позвонить по круглосуточному бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.