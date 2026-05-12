В Твери стартовали масштабные отключения горячей воды

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» предупреждает жителей Твери о старте гидравлических испытаний сетей на прочность и плотность с 12 мая. На время проведения работ автомобилистов призывают не оставлять машины на люках тепловых камер.

В случае обнаружения провалов почвы или выхода воды на поверхность горожанам следует немедленно передать информацию специалистам.

Звонки принимаются по телефону самой теплоснабжающей организации (4822) 78-00-00, а также по номеру объединенной диспетчерской службы Твери (4822) 34-87-07. Узнать адреса и сроки проверок можно на сайте ресурсоснабжающей компании.