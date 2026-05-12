Прокуратура лишила тверичан возможности купить поддельный трудовой стаж

Надзорное ведомство добилось немедленного порталов, торговавших фиктивными документами о работе.

В Торопецком округе прокурорская проверка помогла заблокировать свободную продажу фальшивых документов. Специалисты ведомства в ходе мониторинга интернета обнаружили семь страниц, авторы которых предлагали всем желающим купить трудовые книжки.

В продаваемых документах уже были заполнены графы с недостоверными сведениями о местах работы. Заказать такую книжку мог любой человек, так как сайты не требовали регистрации.

Прокурор округа обратился в суд, потребовав признать размещенную информацию запрещенной к распространению на территории всей Российской Федерации. Суд поддержал иск ведомства и постановил немедленно заблокировать незаконные ресурсы.