Ржевский завод получит поддержку на расширение производственных мощностей

Виталий Королев подчеркнул важность поддержки местных производств. Фото: Правительство Тверской области

Ржевскому ООО «Литейно-механический завод «АвиаЛит» одобрили поддержку по программе «Промышленная ипотека» через региональный Фонд развития промышленности. Решение утвердила бюджетная комиссия Тверской области под руководством главы региона Виталия Королева.

Он не раз подчёркивал, что такие производства играют ключевую роль в развитии муниципалитетов и создании рабочих мест. Как отметили в пресс-службе правительства Тверской области, «АвиаЛит» выпускает высококачественную продукцию для авиации, железной дороги и станкостроения.

С помощью областных средств компания построит новый цех площадью около 1,5 тысячи квадратных метров и полностью перенесёт производственные мощности в Ржев — это позволит сэкономить на аренде в другом регионе. Уже готова проектная документация, проведены изыскания, получено разрешение на стройку.

На средства льготного займа также закупят новое оборудование. В итоге завод нарастит выпуск продукции с 445 до 540 тонн литья в год, увеличит налоговые отчисления в областной бюджет и создаст дополнительные рабочие места для жителей Верхневолжья.