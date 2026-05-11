В Тверской области мужчина может сесть на 5 лет лет после катания на тракторе

Трактор был оснащён системой ГЛОНАСС. Фото: УМВД по Тверской области

В Тверской области возбуждили уголовное дело против 32-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне трактора, принадлежащего одной из местных фирм. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Техника находилась недалеко от деревни Збуново: дверь была не заперта, а ключи оставались в замке зажигания. Мужчина решил прокатиться, доехал на тракторе до своего дома, а затем вернул машину практически на прежнее место, прихватив из кабины набор ключей.

Злоумышленник не подозревал, что трактор оснащён спутниковой системой слежения ГЛОНАСС. С её помощью полицейским быстро вычислить и задержать его. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.