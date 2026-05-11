НовостиОбщество11 мая 2026 10:01

Ветерану ВОВ Клавдии Струнаевой в Тверской области исполнилось 100 лет

Виталий Королев поздравил ветерана труда с юбилеем
Зоя КИРЬЯНОВА
Ветерану ВОВ исполнилось 100 лет. Фото: правительство Тверской области

В понедельник, 11 мая, глава Тверской области Виталий Королев поздравил со столетним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Клавдию Николаевну Струнаеву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В своём обращении Виталий Королев подчеркнул, что её жизненный путь тесно связан с подвигом калининских вагоностроителей в военные годы, а также с развитием торговли в регионе в послевоенное время. Он также поблагодарил юбиляра за вклад в сохранение традиций добросовестного труда и профессионализма, которыми гордится Верхневолжье.

Клавдия Николаевна удостоена медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».