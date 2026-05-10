В Тверской области установят восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов

Стандартный модульный ФАП Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области будет установлено восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов, один из которых появится на окраине Твери. Это следует из данных электронного аукциона на портале Госзакупок.

В Калининском округе ФАП будет размещён в селе Николо-Малица, в Кимрском — в деревне Малое Василево, в Молоковском — в деревне Обросово, в Ржевском — в деревне Трубино, в Селижаровском — в деревне Большая Коша, в Спировском — в деревне Никулино, в Старицком округе — на станции Старица, а в Торопецком округе — в деревне Скворцово.

На эти цели из областного бюджета планируется выделить 72 миллиона рублей. Все пункты должны быть установлены до 1 октября этого года. Площадь каждого ФАПа должна составлять не менее 102 квадратных метров.