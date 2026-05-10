НовостиОбщество10 мая 2026 14:44

Памятник Пушкину в Твери стал объектом культурного наследия

Памятник великому поэту в городском саду теперь будет особо охраняемым
Павел МАКАРОВ
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Фото: Павел МАКАРОВ.

Твери появился ещё один объект культурного наследия — памятник Александру Сергеевичу Пушкину, установленный в городском саду. Этот монумент уже отметил свой полувековой юбилей. Соответствующий приказ о его статусе был издан в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Памятник был торжественно открыт 31 мая 1974 года, а его автором является скульптор Олег Комов. Почётное право снять покрывало с памятника было предоставлено старейшему тверскому литератору Николаю Попову, ученице средней школы №20 Светлане Лемешевой и поэтессе Людмиле Татьяничевой.

Теперь на обозначенной территории действуют требования, установленные законодательством РФ о защите объектов культурного наследия.