Виталий Королев поздравил тверского спортсмена с победой в Венгрии

Российские канонисты завоевали золото в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, который проходит в венгерском городе Сегед. В составе команды – тверской канонист Матвей Арсенов. Вместе с ним за победу боролись Алексей Коровашков, Александр Боц и Дмитрий Шаров. Они преодолели дистанцию за 1.29,97 секунды.

Успехи спортсменов отметил глава Тверской области Виталия Королев.

«На соревнованиях выступают более 600 спортсменов из 62 стран. Гордимся Матвеем! Новых побед и спортивных рекордов!» – Поздравил спортсмена глава региона в своём канале в MAX.

10 мая, в последний день соревнований, на старт выйдет тверской спортсмен Илья Первухин.