Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 9:05

Ученики кадетского класса ФСБ в Твери почтили память героев ВОВ

Кадеты возложили цветы к памятнику на набережной Афанасия Никитина
Павел МАКАРОВ
Кадеты у памятнику Сотрудникам органов госбезопасности Калининской области. Фото: Военно-спортивный клуб «Альфа-Т»

Кадеты у памятнику Сотрудникам органов госбезопасности Калининской области. Фото: Военно-спортивный клуб «Альфа-Т»

Жители Тверской области отпраздновали День Победы. Ровно 81 год назад был подписан пакт о безоговорочной капитуляции нацисткой Германии.

В этот день в областном центре состоялось множество торжественных мероприятий. Участие в мероприятиях в том числе приняли и тверские кадеты. 9 мая ученики кадетского класса ФСБ России ЦО им. Александра Атрощанка приняли участие в возложении цветов к Памятнику Сотрудникам органов госбезопасности Калининской области - участников Великой Отечественной войны, расположенном на набережной Афанасия Никитина. В памятном мероприятии также приняли участие тверские сотрудники и ветераны органов безопасности.

День Победы кадеты также почтили память погибших защитников Калинина на Мигаловском воинском захоронении, приняли участие во всероссийской акции "Вальс Победы" и традиционной легкоатлетической эстафете, посвящённой этому Великому празднику.