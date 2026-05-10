Ученики кадетского класса ФСБ в Твери почтили память героев ВОВ

Кадеты у памятнику Сотрудникам органов госбезопасности Калининской области. Фото: Военно-спортивный клуб «Альфа-Т»

Жители Тверской области отпраздновали День Победы. Ровно 81 год назад был подписан пакт о безоговорочной капитуляции нацисткой Германии.

В этот день в областном центре состоялось множество торжественных мероприятий. Участие в мероприятиях в том числе приняли и тверские кадеты. 9 мая ученики кадетского класса ФСБ России ЦО им. Александра Атрощанка приняли участие в возложении цветов к Памятнику Сотрудникам органов госбезопасности Калининской области - участников Великой Отечественной войны, расположенном на набережной Афанасия Никитина. В памятном мероприятии также приняли участие тверские сотрудники и ветераны органов безопасности.

День Победы кадеты также почтили память погибших защитников Калинина на Мигаловском воинском захоронении, приняли участие во всероссийской акции "Вальс Победы" и традиционной легкоатлетической эстафете, посвящённой этому Великому празднику.