В Тверской области проходит профилактическое мероприятие «Мототранспорт»

С 9 по 11 мая в Тверской области пройдёт профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Госавтоинспекция проконтролирует водителей двухколесной техники. Особое внимание сотрудники ДПС будут уделять несовершеннолетним водителям.

Пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области напоминает о том, что может грозить нарушителям. Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, заплатит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. За передачу управления лицам, не имеющим на это права, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей.

Кроме того, информация о каждом факте управления мототранспортом несовершеннолетним, не имеющим прав, в обязательном порядке направляется в подразделение по делам несовершеннолетних. Подростки могут быть поставлены на профилактический учет, а их законные представители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Питбайк, мопед или скутер — это не игрушки, а источники повышенной опасности. Прежде чем купить технику, обеспечьте ребенку обучение в автошколе и получение водительского удостоверения.