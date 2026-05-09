НовостиСпорт9 мая 2026 15:49

В традиционной эстафете Твери участвовали 132 команды

В День Победы 1320 спортсменов вышли на старт на улицах Верхневолжья
Екатерина ИЛЬИНА
Этой традиции уже 78 лет. Фото: пресс-служба администрации Твери

9 мая в Твери прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета состоялась в 78-й раз. В этом году в ней приняли участие 1320 участников в составе 132 команд.

Эстафета включала 10 различных этапов, а протяженность маршрута составила 5 500 метров. Участие в забеге приняли спортсмены разного уровня подготовки: команды тверских спортклубов и клубов любителей бега, физкультурно-спортивные организации, коллективы предприятий, а также студенты учебных заведений высшего и среднего профобразования, курсанты Тверского Суворовского училища.

С приветствием к победителям, участникам и болельщикам обратились заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова, заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко, депутат ТГД Ян Барышев и глава Центрального района Твери Данил Жуков.

Итоги эстафеты можно узнать здесь.