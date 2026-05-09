В Твери станцевали «Вальс Победы» и развернули «Полотно памяти»

На танец вышли 250 человек. Фото: пресс-служба администрации Твери

9 Мая в Твери на площади Победы прошла региональная акция «Синий платочек», в которой приняли участие более 250 человек. Она стала частью Всероссийского «Вальса Победы» в честь праздничного дня.

Участниками акции стали муниципальные координаторы проекта «Навигаторы детства», школьники, советники директоров по воспитанию из тверских школ, детсадовцы, студенты колледжей.

Вынос Государственного флага Российской Федерации, минута молчания – с этих моментов началось праздничное мероприятие. Центральным его событием акции стал вальс. Участники исполнили танец под композиции «Случайный вальс», «Последний вальс» и завершили выступление под песню «Смуглянка».

– Акция проходит в Твери уже четвертый раз подряд, и каждый год к ней присоединяются всё больше участников, – сказала муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Ирина Мартякова. - Через искренние эмоции участников и зрителей мы видим, как важно сохранять историческую память и воспитывать детей на примерах истинного патриотизма.

Она назвала «Вальс Победы» не просто танцем, а живым символом связи поколений и благодарности героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.

Еще одной масштабной акцией 9 мая на площади Победы стало развертывание «Полотнапамяти». Этой весной, в Год единства народов России, полотно пополнилось именами 400 героев Великой Отечественной войны – представителей разных народов нашей страны. Это стало возможным благодаря усилиям поисковых отрядов Ржевского выступа.

«Полотно памяти» в Тверской области создают уже много лет. В его основу положена знаменитая акция «Солдатский платок», которая проходит во многих регионах России. Участникам нужно вышить на солдатском платке фамилию, имя, отчество своего героя. Создавая полотно, школьники вспоминают историю своей семьи, узнают о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Ежегодно в преддверии 9 Мая платки Полотно памяти дополняют новые имена героев.