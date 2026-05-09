Смертельное ДТП произошло 9 мая в Тверской области

Сегодня, 9 мая, в Удомле произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель, управляя автомашиной «Ваз 2114», не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим наездом на препятствие.

Как сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции, это трагическое происшествие случилось по адресу: ул. Володарского, д. 20.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, двое несовершеннолетние пассажиров 16 и 17 лет получили травмы. Угрозы их жизни нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.