Виталий Королев проверил, как идут ремонтные работы в Ржеве на месте падения обломков БПЛА

Глава региона встретился с жильцами во дворе дома.

Виталий Королев после торжеств в Ржеве, посвященных празднику Победы, заехал на место недавнего происшествия. Напомним, накануне 9 мая город воинской славы подвергся атаке БПЛА.

7 мая остатками сбитого беспилотника были повреждены три жилых дома. В пятиэтажке пострадала кровля, в двух домах выбиты окна. В ту ночь 350 человек, в том числе 60 детей пришлось эвакуировать в местную гостиницу. Глава Тверского региона рано утром прибыл на место ЧП, дал необходимые распоряжения и обещал местным жителям всяческую поддержку.

Спецслужбами оперативно было проведено обследование кровли, жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры.

Прошло два дня и Виталий Королев приехал к жителям дома в Ржеве, чтобы выяснить, как ликвидируются последствия происшествия. Об этом руководитель области сообщил в своем канале в мессенджере max.

«Как и обещал, приехал к жителям дома в Ржеве, где после отражения атаки БПЛА выбило окна, пострадала квартира и кровля. Работы идут отличными темпами. Даже сегодня, в праздник, дело кипит. Устанавливаем сразу 59 окон. Глава муниципалитета справляется, мы помогаем. Каждый день на связи. Жители чувствуют поддержку. Они спокойны. А это и есть лучшая и самая важная оценка нашей работы», - сообщает Виталий Королев.

На видео слышно, как жители дома благодарят руководителя региона за участие и оперативность. Даже великий праздник не стал препятствием для ликвидации ущерба.

- Да, стараемся сделать все как можно оперативнее. Вот Роман Сергеевич тоже молодец, - похвалил главу муниципалитета Романа Крылова руководитель области. - Сейчас мы поднимемся наверх, посмотрим, как там идет ремонт.