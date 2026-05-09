Виталий Королев: Ржев навечно вписан в историю России, как символ мужества

9 мая глава Тверской области Виталий Королев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 81-й годовщине Великой Победы в городе воинской славы Ржеве. Гостями события стали ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи, жители и гости города.

У стелы «Город воинской славы» торжественным маршем прошли войска Ржевского гарнизона. В строй встали военнослужащие 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина, сотрудники УФСИН России по Тверской области, курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

Участники торжества почтили минутой молчания память защитников Отечества, возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и Обелиску героям Великой Отечественной войны на Соборной горе.

С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные бои. В конце января 1942-го в результате наступления советских войск образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Кровопролитные бои, происходившие на этой земле, позже получили название Ржевской битвы. Только 3 марта 1943 года истерзанный город тверской земли был освобожден от захватчиков. 8 октября 2007 года Ржеву было присвоено звание «Город воинской славы».

Виталий Королев напомнил, что Ржев навечно вписан в историю России, как символ железной воли и мужества жителей и защитников Отечества.

- Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Спасибо вам за Великую Победу! За все, что вы сделали и продолжаете делать для тверского региона. Сегодня Россия в новой битве защищает свое свободное будущее. Жители Ржева вновь доказывают, что нас не запугать. Проявляют сплоченность, взаимную поддержку, стойкость перед лицом террористических атак нацистов. Мы твердо знаем, что нет и никогда не будет такой силы, которая сможет победить нашу страну. Страну, в истории которой есть Ржевская битва. Есть Сталинград и Курская дуга, непокоренный Ленинград и победа в Берлине. А теперь и подвиги героев специальной военной операции, – отметил Виталий Королев.