Виталий Королев на Ржевском мемориале Советскому солдату вместе с ветеранами почтил память освободителей

Праздничные торжества начались в Ржеве. Фото: ПТО

Для главы Тверской области праздничный день начался на ржевской земле

9 мая в Тверской области рано утром начались мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первые торжества прошли у Ржевского мемориала Советскому солдату. Событие объединило ветеранов, молодежь, жителей и гостей Верхневолжья.

С ними в одном ряду память защитников Родины почтил глава Тверской области Виталий Королев.

Руководитель области возложил цветы к Ржевскому мемориалу вместе с участником СВО Евгением Харитоновым и Валентиной Адамовной Сорокиной, которая пережила испытание фашистским концлагерем, а сегодня является «волонтером серебряного возраста».

В своем поздравлении с 9 мая Виталий Королев подчеркнул важнейший вклад Ржева в Победу.

- Путь к Великой Победе, наступление на запад наша армия начала на земле Верхневолжья, с освобождения Калинина. А легендарная Ржевская битва сыграла особую роль в коренном переломе в Великой Отечественной войне, – отметил глава региона.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как одни из самых мощных и кровопролитных сражений, ставших символом стойкости, несгибаемого духа и мужества советского народа. Память о красноармейцах, павших в кровопролитных сражениях, хранит Ржевский мемориал Советскому солдату. Он был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Коренная ржевитянка Валентина Адамовна Сорокина присзалась, что это, действительно, праздник со слезами на глазах:

– Я чувствую большое волнение. Особенно здесь. Потому что мемориал теперь самое знаменитое наше место. И когда я смотрю на этот памятник, вспоминаю известное стихотворение Роберта Рождественского о маленьком человеке, о солдате.

Евгений Харитонов представляет не только молодое поколение ржевитян (его жизнь связана с этой землей с 2000 года), но и новое поколение защитников интересов России:

- Горд, что живу во Ржеве. Здесь прошел срочную службу, в 22-м году ушел на СВО, – поделился Евгений. – Я не застал своих прадедов, которые воевали в Великую Отечественную войну. Но всегда гордостью встречаю этот праздник. Мы – великие победители!