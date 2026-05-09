Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с 9 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Тверской области Виталия Королева и жителей региона с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновней гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к её судьбе», – говорится в поздравлении Президента.

С Днем Победы исполняющего обязанности губернатора и жителей тверского региона поздравил также Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма, – отметил Михаил Мишустин. – Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции. Они достойны своих предков, надёжно защищают интересы и безопасность нашей страны».

Поздравительные телеграммы также направили руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и депутаты, руководители федеральных министерств, сенаторы Совета Федерации РФ, главы регионов страны, руководители федеральных и областных ведомств, муниципальных образований Тверской области, представители деловых кругов, общественных организаций, духовенство, военнослужащие, деятели культуры.