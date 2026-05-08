Соцфонд выдал тверским семьям свыше 118 тысяч сертификатов на маткапитал

Отделение Социального фонда по Тверской области подвело итоги выдачи материнского капитала за 19 лет действия программы. За это время жителям региона оформили более 118 тысяч сертификатов, из которых свыше 1300 — с начала 2026 года. Последние шесть лет документ назначается электронно и без личного обращения: таким образом поддержку получили 30 тысяч семей. В 2026 году размер выплаты установлен на уровне 728 921,90 рубля за первого ребенка и 963 243,17 рубля за второго (размер доплаты составляет 234 321,27 рубля).

Деньги можно распределять на покупку жилья, ежемесячные пособия до трех лет, пенсию, нужды детей с инвалидностью или их обучение. Управляющий отделением Вячеслав Воеводин подчеркнул, что для оплаты образовательных услуг фонду не требуются бумажные договоры от родителей, так как специалисты запрашивают данные у организаций напрямую. Неизрасходованный остаток маткапитала менее 10 тысяч рублей подлежит единовременной выплате.

Задать вопросы специалистам фонда можно по бесплатному номеру 8-800-100-00-01 круглосуточно, а персональный прием звонков ведется с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 и в пятницу с 08:30 до 16:30.