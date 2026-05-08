Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 16:30

«Дороги Твери» заплатят штраф за сокрытие найма бывшего налоговика

Муниципальное учреждение наказали рублем за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве экс-госслужащего
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По закону работодатель обязан уведомлять о найме бывшего госслужащего в десятидневный срок.

По закону работодатель обязан уведомлять о найме бывшего госслужащего в десятидневный срок.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пролетарского района Твери выявила коррупционное правонарушение в работе МБУ «Дороги Твери». Учреждение приняло в штат бывшего сотрудника УФНС России по Тверской области, однако не сообщило об этом по его прошлому месту службы.

По закону работодатель обязан направлять такое уведомление в десятидневный срок после подписания трудового договора с экс-госслужащим.

За игнорирование этого требования в отношении юридического лица возбудили административное дело по статье 19.29 КоАП РФ. По итогам рассмотрения постановления организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.