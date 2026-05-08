Виталий Королев: «Каждый год 9 мая мы чувствуем сопричастность великому подвигу»

Виталий Королев принял участие в акции «Стена памяти» в парке «Россия – Моя история» - разместил на стенде фотографии своих дедов-фронтовиков. В этот день глава региона пообщался со школьниками-подростками. Он рассказал ребятам о том, что значит День Победы лично для него.

«Я помню с детства непередаваемое чувство сопричастности к великому подвигу, когда шел вместе с дедом на праздник. Это чувство до сих пор освещает для меня каждое 9 мая. Уверен, что завтрашний день мы все проведем именно с такими эмоциями», – сказал Виталий Королев.

Ребят в этот день ждал особый подарок - общение с актером Владиславом Миллером, уроженцем Кашина, сыгравшим главную роль в фильме «В списках не значился» (2025) 18+. В гости к детям актера позвали неслучайно: он пример того, как, родившись в небольшом городке, можно идти к своей цели и добиться очень многого, черпая силу в корнях, истории семьи, истории родной земли. В завершение встречи Виталий Королев поздравил ребят с наступающим Днем Победы.

«Это праздник со слезами на глазах, но это еще и взгляд в будущее. Потому что героическая история страны куется прямо сейчас. И это нельзя забывать!» – обратился к ним руководитель области.

Позже Виталий Королев поделился в своем канале в мессенджере «Макс»: «У меня воевали два деда – Николай Степанович и Максим Иванович. Портреты дедов разместил на "Стене Памяти". Здесь из множества личных историй складывается история подвига великой страны».