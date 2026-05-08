В Бежецке главврача наказали за нарушения при работе с системой мониторинга

Бежецкая межрайонная прокуратура пресекла нарушения законодательства в аптечном пункте ОГУП «Фармация». В ходе проверки установлено, что сведения о движении лекарственных препаратов вносились в федеральную государственную информационную систему с опозданием.

В адрес заведующего аптечным пунктом было направлено представление, благодаря которому нарушения полностью устранили.

Одновременно с этим прокуратура возбудила дело в отношении главного врача медицинского учреждения по части 2 статьи 6.34 КоАП РФ (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга). Виновному должностному лицу назначен штраф на сумму пять тысяч рублей.