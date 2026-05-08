НовостиОбщество8 мая 2026 14:01

Тверских пассажиров поздравят с Днем Победы песней и георгиевскими лентами

Перевозчик подготовил для жителей региона памятные сувениры и специальное музыкальное оформление диспетчерской службы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
При звонке на горячую линию компании пассажиры услышат песню Марка Бернеса «Журавли».

В день 81-й годовщины Победы пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» смогут получить праздничные символы прямо во время поездки. Ранним утром 9 мая контролеры начнут раздавать горожанам георгиевские ленты.

Порядка тысячи лент подготовили при поддержке областного правительства для всех желающих в Твери, Ржеве, Кимрах и Конаково. Праздничные изменения затронули и горячую линию перевозчика: дозвонившимся пассажирам в трубке вместо стандартных гудков включают композицию Марка Бернеса «Журавли».