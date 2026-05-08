Виталий Королев поучаствовал в отправке гумгруза тверским бойцам в зону СВО

Очередной груз собран и отправлен. Фото: ПТО.

Накануне 9 Мая глава Тверской области Виталий Королев отправил груз с необходимыми бойцам вещами в зону СВО. Отправка произошла с территории парка «Россия – Моя история» в Твери.

В составе груза тверским военным направлены мотоциклы, электрооборудование и другие вещи, нужные на передовой. Кроме того, военным медикам привезут пиломатериалы для строительства медицинских точек. Как сообщила пресс-служба областного правительства, отправку этого груза организовал Общественно полезный фонд Тверских добровольцев.

От командования 39-го отдельного гвардейского медотряда ВДВ Виталию Королеву передана благодарность за решение вопросов, связанных с медпомощью бойцам.

Глава региона во время отправки груза пообщался с добровольцами, военнослужащими, поздравил с наступающим Днем Победы.

Глава региона пообщался с волонтерами и военными. Фото: ПТО.

«В годы Великой Отечественной войны весь народ сплотился, чтобы дать отпор нацистам. Стал одной несокрушимой силой и победил. И сегодня Россия сражается с нацистами единым фронтом. А мы поддерживаем наших ребят на передовой, - сказал Виталий Королев. - Сегодня в подразделения, где служат наши земляки, отправляется очередной конвой. Мы передаём бойцам всю теплоту своих сердец и горячую веру в победу. Чтобы они твёрдо знали: они настоящие герои. Здесь, дома, ими гордятся, их поддерживают и ждут возвращения!»

В нашем регионе регулярно собираются грузы в помощь военным в зоне СВО.

Мотоциклы в помощь военным. Фото: ПТО.