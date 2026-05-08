Энергетики утвердили график проверки тепловых сетей Тверской области

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» настоятельно просит водителей не оставлять автомобили на люках тепловых камер.

С 12 мая компания начинает проверку тепловых сетей на прочность и плотность, список адресов уже доступен на сайте организации.

Если жители заметят выход воды на поверхность или провал грунта, об инциденте необходимо срочно сообщить в объединенную диспетчерскую службу города Твери по телефону (4822) 34-87-07 либо на прямую линию компании по номеру (4822) 78-00-00.