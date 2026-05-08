Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 13:16

Энергетики утвердили график проверки тепловых сетей Тверской области

Ресурсоснабжающая организация напомнила жителям Твери правила парковки в период испытаний и номера горячих линий
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сообщить о выходе горячей воды на поверхность жители могут по номеру (4822) 78-00-00.

Сообщить о выходе горячей воды на поверхность жители могут по номеру (4822) 78-00-00.

Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» настоятельно просит водителей не оставлять автомобили на люках тепловых камер.

С 12 мая компания начинает проверку тепловых сетей на прочность и плотность, список адресов уже доступен на сайте организации.

Если жители заметят выход воды на поверхность или провал грунта, об инциденте необходимо срочно сообщить в объединенную диспетчерскую службу города Твери по телефону (4822) 34-87-07 либо на прямую линию компании по номеру (4822) 78-00-00.