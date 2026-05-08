НовостиОбщество8 мая 2026 12:02

Минтруд утвердил список учреждений Тверской области для альтернативной службы

Желающим пройти альтернативную гражданскую службу юношам предлагают труд в психоневрологических интернатах и центрах реабилитации
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В Тверской области ситуация отличается от общероссийской картины.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство труда России обновило перечень организаций, где граждане могут пройти альтернативную гражданскую службу вместо службы в Вооруженных силах. Согласно документу, вступившему в силу 3 мая, квота для Тверской области расширена до 17 позиций.

Несмотря на появление в федеральном реестре сотен новых востребованных профессий от врачей-неврологов до артистов и настройщиков пианино, местным призывникам доступна только работа санитара. В ведомстве поясняют, что список вакансий всегда формируется на основе предложений региональных органов власти.

В утвержденный перечень вошли психоневрологические интернаты, дома милосердия и центры соцобслуживания. Точные адреса всех 17 областных организаций можно узнать в материале наших коллег из tvtver.ru.