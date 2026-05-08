В Твери прошел парад кадетских классов, приуроченный к празднованию 9 Мая

Парад кадетов в этом году организовали на территории школы.

Кадетское образование существует в школе № 4 уже много лет. Одним из первых был набран класс ВМФ, затем – кадеты военно-воздушных сил. Сегодня в учебном заведении обучается 250 ребят в кадетских классах по направлениям МЧС, летное дело и ВКО.

Ежегодно учащиеся старших классов участвуют в торжественном прохождении войск Тверского территориального гарнизона на параде 9 мая в Твери. В этом году в связи обеспечением безопасности участие в параде примут только военнослужащие.

Директор школы № 4, депутат Тверской городской Думы Ирина Тюрякова приняла решение об организации парада кадетов на территории учебного заведения: «Ребята к этому событию готовятся в течение года, оттачивают шаг, прохождения и построения. Для них большая честь – быть частью парада, быть частью большого празднования Дня Победы. Мы не могли лишить их этого важного и ответственного момента, тем более что многие в этом году заканчивают школу. Поэтому сегодня у нас здесь парад всех кадетских классов. Впервые строем прошли и пятиклассники. Родители, близкие, друзья смогли увидеть, чего ребята достигли за целый год».

Ребят поприветствовал Евгений Пичуев.

На торжественном построении учащихся приветствовали представители Вооруженных сил России, наставники, участники СВО. Слова напутствия и поздравления сказал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев: «Мы бережно храним память о подвиге советских солдат, летчиков, моряков, партизан, медицинских работников и тех, кто в это время работал и помогал фронту в тылу. Это все наши деды и прадеды. Их судьбы - пример истинного служения Отечеству для всех нас и будущих поколений. Наша общая задача сегодня – стать достойными продолжателями нашей великой истории. Мне приятно видеть сегодня здесь столь юных участников парада, приятно что в нашем городе растет такое достойное поколение. Желаю всем вам здоровья, успехов в учебе, мира и добра! С праздником!»