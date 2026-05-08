Тверской пожарный объяснил, почему для борьбы с огнем нужны знания химии и физики

По мнению офицера, шагнуть в горящее помещение невозможно без умения за секунду пересилить свой страх. Фото: Tverigrad.ru.

Тверская область по праву гордится своими пожарными традициями — именно в Осташкове в 1843 году появилась первая в России добровольная команда огнеборцев. Сегодня эту эстафету несут сотни тверичан, среди которых начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Рустам Муйдинов.

Молодой человек пришел в профессию всего четыре года назад, кардинально изменив жизнь после шести лет работы в офисе. Начав со звания сержанта, он быстро дослужился до лейтенанта и набрался опыта в экстремальных условиях, в том числе добровольцем ликвидируя верховые лесные пожары под Рязанью. По мнению офицера, шагнуть в горящее помещение невозможно без умения за секунду пересилить свой страх.

Однако кроме храбрости пожарному необходимы глубокие знания физики и химии, чтобы просчитывать скорость пламени и температуру горения. О том, как наука помогает предугадывать поведение огненной стихии, и почему спасатели отказываются называть себя героями, читайте в материале наших коллег из tverigrad.ru.