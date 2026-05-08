НовостиОбщество8 мая 2026 10:54

У жителя Калининского округа конфисковали иномарку за пьяное ДТП

Житель Тверской области на кроссовере врезался в попутный грузовик, находясь за рулем в нетрезвом состоянии
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Осужденному также запретили управлять транспортом в течение двух лет.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Калининском округе осудили 46-летнего местного жителя за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В феврале 2026 года на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» нетрезвый водитель Hyundai Tucson столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем.

Прибывшие на место полицейские подтвердили факт опьянения у мужчины, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил виновнику 180 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года. Автомобиль Hyundai Tucson, принадлежащий осужденному, принудительно изъят в доход государства.