У жителя Калининского округа конфисковали иномарку за пьяное ДТП

Осужденному также запретили управлять транспортом в течение двух лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Калининском округе осудили 46-летнего местного жителя за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В феврале 2026 года на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» нетрезвый водитель Hyundai Tucson столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем.

Прибывшие на место полицейские подтвердили факт опьянения у мужчины, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил виновнику 180 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на два года. Автомобиль Hyundai Tucson, принадлежащий осужденному, принудительно изъят в доход государства.