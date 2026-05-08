Пожилые водители иномарок спровоцировали две серьезные аварии в Тверской области

Место одного из ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

7 мая в Тверской области произошло три ДТП с тремя пострадавшими. В Нелидово 69-летний водитель на «Рено Логан» выехал на встречную полосу при повороте и сбил 68-летнюю женщину на обочине.

Мужчина покинул место аварии, однако полицейские установили его личность. Выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован. В Зубцовском округе 67-летний водитель «Форда» выехал со второстепенной дороги на перекресток и врезался в мотоцикл «БМВ».

В этой аварии 39-летний водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения и попал в больницу. Еще один человек пострадал в третьем зафиксированном за сутки происшествии.