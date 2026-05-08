НовостиОбщество8 мая 2026 9:34

Проверки подтвердили безопасность птицеводческих хозяйств Тверской области

Масштабный мониторинг показал отсутствие высокопатогенного вируса в продукции местных производителей Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Методы ПЦР и ИФА позволяют тверским вирусологам проводить скрининг птицепоголовья в хозяйствах региона.

Продукция птицефабрик и фермерских хозяйств Тверской области остается безопасной для потребителей. Эксперты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели около двух тысяч диагностических исследований с начала 2026 года.

С помощью методов ПЦР и ИФА вирусологи протестировали 1659 проб, поступивших от предприятий региона. Проверки помогли оценить иммунитет птиц после вакцинации и исключить наличие инфекции в поголовье.

На текущий момент в Верхневолжье не зарегистрировано ни одного случая гриппа птиц. Лаборатория продолжает принимать заявки от аграриев на проведение диагностических испытаний.