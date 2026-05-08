Мать 13-летней жительницы Удомли через прокуратуру наказала обидчика дочери

Виновного привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Фото: Прокуратура Тверской области.

Конфликт между 13-летней школьницей и ее взрослым знакомым в Удомле закончился судебным штрафом. В марте 2026 года во время встречи между ними вспыхнула ссора из-за давних неприязненных отношений.

В ходе перепалки мужчина оскорбил несовершеннолетнюю. Мать пострадавшей обратилась в Удомельскую межрайонную прокуратуру, которая провела проверку инцидента.

В отношении нарушителя возбудили производство по первой части статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление. В итоге мужчине назначили наказание в виде выплаты трех тысяч рублей.