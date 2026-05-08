Мать 13-летней жительницы Удомли через прокуратуру наказала обидчика дочери

Конфликт между 13-летней школьницей и ее взрослым знакомым в Удомле закончился судебным штрафом. В марте 2026 года во время встречи между ними вспыхнула ссора из-за давних неприязненных отношений.
В ходе перепалки мужчина оскорбил несовершеннолетнюю. Мать пострадавшей обратилась в Удомельскую межрайонную прокуратуру, которая провела проверку инцидента.
В отношении нарушителя возбудили производство по первой части статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление. В итоге мужчине назначили наказание в виде выплаты трех тысяч рублей.