На улице Мичурина в Твери 8 мая испытывают тепловые сети на прочность

Плановые гидравлические испытания на участке по улице Мичурина продолжаются. Фото: Павел МАКАРОВ.

«Объединенные энергетические системы Тверской области» предупреждают о продолжающихся гидравлических испытаниях на улице Мичурина 8 мая. В период технических работ жителей и гостей города просят проявлять предельную внимательность.

В случае обнаружения провалов в земле, появления пара или разлива воды на поверхность запрещается подходить к месту инцидента. О подобных случаях следует сразу сообщить дежурным по номерам 78-00-00 или 34-93-84.

В компании подчеркивают, что данные меры предосторожности помогут избежать травм при случайном повреждении коммуникаций в ходе проверки.