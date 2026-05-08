Госавтоинспекция Тверской области усиливает профилактику из-за гибели детей

В качестве водителей мототранспорта в Тверской области с начала года получили травмы пять детей.

На территории Тверской области с начала года зафиксированы травмы у 55 детей, двое несовершеннолетних погибли. Официальные данные указывают, что более половины пострадавших находились в салонах машин, а 17 человек попали в аварии как пешеходы.

Отдельное внимание ведомство уделяет детям на мототранспорте: пять подростков получили травмы, один из них скончался. Госавтоинспекция напоминает, что покупка мопедов и мотоциклов для детей накладывает на родителей двойную ответственность за возможные последствия.

Взрослым необходимо исключить превышение скорости, использовать удерживающие устройства и регулярно разъяснять детям опасность использования смартфонов вблизи проезжей части.