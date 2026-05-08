НовостиОбщество8 мая 2026 6:13

Россельхознадзор накажет тверских землевладельцев за заросшие борщевиком земли

Вступивший в силу федеральный закон требует от собственников обязательной очистки территорий от ядовитого сорняка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Инспекторы земельного надзора фиксируют очаги распространения борщевика в Тверской области.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта 2026 года в Тверской области усилили надзор за распространением инвазивных растений по закону № 294-ФЗ. Теперь владельцы обязаны самостоятельно ликвидировать борщевик Сосновского, используя выкашивание, гербициды или перекопку.

Россельхознадзор отмечает, что сорняк дает до 20 тысяч семян, которые сохраняются в почве до семи лет и легко распространяются ветром, водой или на шерсти животных.

Растение губительно для экосистем и крайне опасно для людей: его сок вызывает ожоги III степени, а вдыхание эфирных масел может привести к смертельному отеку горла. За допущение распространения ядовитого сорняка собственники понесут установленную ответственность.