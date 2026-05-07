Работы ведутся.

В Твери начаты работы по армированию стен первого этажа воссоздаваемого здания речного вокзала. Напомним, что там запланировано создать культурно-выставочный центр.

Напомним, что построенный в 1930-х годах на стрелке рек Волги и Тверцы в Твери речной вокзал частично разрушился в августе 2017 года. Его полностью снесли осенью 2025-го, чтобы заново отстроить в том же архитектурно виде из современных материалов.

Занимающаяся воссозданием здания подрядная организация - группа «ВИС» - сообщила, что уже завершили устройство свайного основания здания, в ближнем к Волге крыле забетонирован фундамент, ведется армирование стен первого этажа, фундаментной плиты ротонды и тверецкого крыла.

На стройплощадке.

Общая площадь здания составит около 6400 кв. м.

Здание должны воссоздать в том же виде.

Рендер - графическая визуализация.

Визуализация интерьеров будущего здания.