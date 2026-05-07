Будут временно отменены некоторые пригородные поезда в Тверской области

С 12 по 27 мая в связи с ремонтными работами изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Об этом сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Так, 12, 14, 19 и 21 мая будут отменены поезда «Москва-Тверь» (на участке на участке Зеленоград-Крюково - Тверь) с отправкой в 09:27 и 14:29.

12, 14, 19, 21 мая будут отменены поезда «Тверь-Лихославль» с отправкой в 10:53 и «Лихославль-Тверь» с отправкой в 11:55. Также 16, 17, 23 и 24 мая отменяются поезда «Бологое-Угловка» с отправкой в 12:30 и «Угловка-Бологое» с отправкой в 13:45.