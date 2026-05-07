Виталий Королев прокомментировал, как идут восстановительные работы в Ржеве

В Ржеве проводят восстановительные работы после падения БПЛА. Фото: ПТО.

В Ржеве после вовсю идут восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших в результате отражения ночной атаки БПЛА. Ситуацию прокомментировал в своем канале в Максе глава Тверской области Виталий Королев.

Руководитель региона отметил, что ему докладывают об обстановке, ведется прием жильцов квартир, где были выбиты окна. К восстановительным работам подключены промышленные предприятия округа, мобилизованы управляющие компании.

«Сейчас идет демонтаж разбитых окон с одновременным закрытием теплового контура, работает несколько бригад замерщиков, внутри дома установлены укрепляющие опоры. Местные конструкторы подготовили проектное решение по кровле, уже смонтирован свод над пострадавшим участком. Обработано более 200 заявок от наших жителей. Их прием продолжается. С главой округа находимся на постоянной связи. Оперативность в решении вопросов обеспечена. Пример настоящей командной работы!», - написал Виталий Королев