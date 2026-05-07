Полиция Твери задержала курьера, собиравшую миллионы для крипто-мошенников

Задержанная призналась, что забирала деньги у граждан для последующего перевода кураторам через криптовалюту. Фото: МВД Тверской области.

Тверские полицейские при силовой поддержке Управления по борьбе с киберпреступлениями пресекли крупное мошенничество. 37-летняя женщина из Балашихи выполняла роль «дроппера» в преступной схеме. Мошенники вышли на 39-летнюю тверичанку, которая ранее интересовалась покупкой евро для поездки к родственникам.

Лжебанкиры предложили ей обменять крупную сумму рублей по заниженному курсу. Встречу для передачи 5 миллионов рублей назначили во дворе дома на проспекте Победы. В момент передачи наличности оперативники задержали курьера.

На допросе подозреваемая рассказала, что нашла вакансию в интернете менее недели назад и уже успела навестить как минимум трех человек, выполняя инструкции анонимных кураторов. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемая помещена в изолятор, решается вопрос о её аресте.