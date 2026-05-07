Прокуратура Твери через суд обязала власти отремонтировать пустующие квартиры

Приведение пустующих квартир в жилое состояние поможет сократить очередь на получение муниципального жилья. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку соблюдения жилищного законодательства и выявила факт ненадлежащего содержания муниципального имущества. Установлено, что четыре квартиры, находящиеся в собственности муниципалитета, на данный момент непригодны для проживания из-за отсутствия ремонта.

В этих помещениях невозможно разместить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для восстановления прав жителей на получение социального жилья прокурор направил в суд исковое заявление.

Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объеме: суд обязал администрацию провести необходимые ремонтные работы. Решение суда в законную силу пока не вступило.