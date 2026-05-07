«Помни, что ты ленинградка»: история выживания блокадницы из Твери

Людмила Зорина хранит память о родном Ленинграде и своих близких, переживших блокаду. Фото: Tvernews.ru.

Тверичанка Людмила Мечиславовна Зорина родилась в Ленинграде в 1938 году, и её самые ранние воспоминания неразрывно связаны с блокадой. Семья потеряла отца и двоих сыновей в первые же месяцы окружения города — их жизни унес страшный голод, ставший неотъемлемой частью быта ленинградцев. Маленькой девочке, её матери и бабушке чудом удалось выжить и эвакуироваться летом 1942 года, когда их фактически спасли военные, настоявшие на отъезде ради сохранения жизни ребенка.

История Людмилы Зориной — это путь через эвакуацию на Урал, послевоенные испытания и десятилетия борьбы за жизнь. Несмотря на трагические потери, семья смогла сохранить веру и человечность. Даже спустя годы мама учила дочь с гордостью носить звание «ленинградка», помогая преодолевать любые жизненные невзгоды.

Как сложилась судьба блокадницы после эвакуации, почему врачи 70 дней боролись за жизнь её дочери и какие воспоминания о самом страшном периоде истории остались в памяти женщины — об этом в подробном материале наших коллег с портала Tvernews.ru.