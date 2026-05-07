Установлено, что женщина погибла из-за короткого замыкания в доме. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарные расчеты 25-й ПСЧ ночью 7 мая ликвидировали возгорание в частном доме в селе Куженкино Бологовского муниципального округа. При разборе места происшествия спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

Видео: МЧС Тверской области. СК Тверской области устанавливает причины гибели женщины на пожаре

Специалисты МЧС Тверской области предварительно установили, что к трагедии привело короткое замыкание электросети. К выяснению обстоятельств случившегося подключился Бологовский межрайонный следственный отдел СК России.

Следователь провел осмотр дома и назначил ряд экспертиз для уточнения причин смерти погибшей. Сейчас устанавливаются все детали трагического происшествия, по результатам проверки в ведомстве будет принято процессуальное решение.