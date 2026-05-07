Жителей Твери просят соблюдать осторожность из-за испытаний теплосетей 7 мая

При обнаружении выхода горячей воды на поверхность необходимо немедленно сообщить об этом специалистам. Фото: Павел МАКАРОВ.

Ресурсоснабжающая организация «Объединенные энергетические системы Тверской области» планирует на 7 мая 2026 года проведение гидравлических испытаний. Работы будут вестись на сетях, проходящих по улицам Мичурина и Карла Маркса, а также в Артиллерийском переулке.

Энергетики призывают горожан не подходить к участкам проведения работ и быть бдительными при передвижении по этим территориям.

Если вы заметили следы коммунальной аварии — выброс воды или проседание почвы, — не пытайтесь обследовать место происшествия самостоятельно. О подозрительных признаках повреждения теплотрасс необходимо оперативно сообщать по телефонам 78-00-00 или 34-93-84.