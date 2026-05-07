Тверская лаборатория провела 10 тысяч исследований на африканскую чуму свиней

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подвели итоги работы по диагностике африканской чумы свиней (АЧС) с начала 2026 года. Всего эксперты провели 9 931 исследование биологического материала и продукции из свинины.

Работы выполнялись как в рамках государственного эпизоотологического мониторинга, так и по прямым заявкам от местных животноводческих предприятий. Исследователи применяли два метода: 7 618 образцов проверили методом ПЦР с детекцией в реальном времени, а 2 313 проб сыворотки крови изучили методом ИФА на наличие специфических антител к вирусу.

По результатам всех экспертиз, проведенных в регионах обслуживания лаборатории, включая Тверскую область, положительных случаев АЧС не зарегистрировано. Данные об исследованиях оперативно внесены в федеральную систему «Веста».