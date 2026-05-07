В Тверской области за сутки спасатели 7 раз выезжали на места ДТП

По состоянию на утро 7 мая 2026 года оперативная обстановка в Тверской области характеризуется как контролируемая. За сутки в регионе зарегистрировано 17 техногенных пожаров, в связи с чем личный состав МЧС продолжает нести службу в режиме повышенной готовности.

Аварий на объектах ЖКХ и нарушений энергоснабжения не зафиксировано, потребители получают ресурсы в штатном режиме. На федеральных автомобильных дорогах ограничений движения транспорта не вводилось.

Происшествий на водных объектах не отмечено, необходимости в привлечении группы специальных взрывных работ не возникало (кроме одного выезда на выполнение задач). Пожарно-спасательные подразделения за сутки семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Информация об иных происшествиях в ведомство не поступала.