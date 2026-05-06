Группа взрывных работ уничтожила боеприпасы в Ржевском и Зубцовском округах

Работа группы специальных взрывных работ прошла без происшествий в штатном режиме. Фото: МЧС Тверской области.

В Тверской области сотрудники аварийно-спасательной службы 6 мая 2026 года уничтожили 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники работали в районах деревень Парихино и населенных пунктов Зубцовского округа, где обнаружили арсенал различного калибра.

В числе опасных находок: 11 минометных мин калибра 50 мм, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, 105-миллиметровый снаряд, 82-миллиметровая и 81-миллиметровая минометные мины, 20-миллиметровый снаряд, а также ручная граната «РГД-33», противотанковая мина «ТМi-35», запал гранаты «РПГ-40» и пистолетная граната с оперением.

Взрыватель от артснаряда также был изъят. Весь арсенал вывезли на полигон и подорвали. МЧС призывает граждан при обнаружении похожих на боеприпасы предметов немедленно сообщать по телефону 112.