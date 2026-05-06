Стали известны тарифы на тепло и горячую воду в Твери

В Тверской области утверждены тарифы на услуги теплоснабжения для организации «Объединенные энергетические системы», которая с 1 марта заменила «Тверскую генерацию» на объектах областного центра.

Стоимость отопления до 30 сентября установлена на уровне 2683,50 рубля за гигакалорию, с 1 октября цена составит 3065,20 рубля. Утверждены также тарифы на компонент холодной воды для приготовления горячей.

Для потребителей с закрытой системой водоснабжения до 30 сентября цена составит 26,53 рубля за кубометр, а с 1 октября — 29,57 рубля. Для открытых систем тарифы установлены на уровне 27,09 рубля и 35,91 рубля соответственно.