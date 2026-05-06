В Ржевском округе обязали администрацию обустроить подъезд к пожарному водоему

Создание условий для забора воды при пожаре является прямой обязанностью муниципальных властей. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ржевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения правил пожарной безопасности и выявила серьезное нарушение в деревне Крупцово. Установлено, что подъезд к местному пожарному водоему не был оборудован, что препятствовало доступу специальной техники в случае экстренной ситуации.

Для обеспечения безопасности жителей прокурор обратился в суд с требованием обязать муниципалитет устранить выявленные недостатки. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. В настоящее время выполнение работ по оборудованию подъездного пути находится на контроле прокуратуры.