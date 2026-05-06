Виталий Королев обозначил приоритеты развития Калининского округа

Также на встрече с обсудили газификацию социальных учреждений Калининского округа и поддержку общественных инициатив. Фото: ПТО.

Развитие Калининского округа стало темой рабочей встречи главы региона Виталия Королева и руководителя муниципалитета Сергея Румянцева. Стороны обсудили планы по газификации и ремонту инфраструктуры.

Глава области подтвердил курс на приоритетную газификацию соцучреждений: школ, больниц и домов для пожилых людей. Также на встрече затронули тему ремонта дорог к школам — ряд таких объектов уже включен в план текущего года. Виталий Королев высоко оценил работу местных старост, предложив масштабировать их опыт в других округах области, так как именно они транслируют власти самые актуальные запросы жителей.

Системные изменения проводятся в рамках масштабной перезагрузки дорожной отрасли региона, направленной на повышение качества инфраструктуры. Работы на дорогах и социальных объектах ведутся с учетом требований Президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».