Дети в Тверской области украшают «Окна Победы»

Украшенные окна станут частью праздничного облика городов. Фото: ПТО

Воспитанники детских садов и ученики школ Тверской области традиционно присоединились к Всероссийской патриотической акции «Окна Победы», приуроченной к 9 Мая.

Это возможность самым юным жителям региона доступным им способом выразить признательность защитникам, отстоявшим свободу Отечества.

Педагоги вместе с ребятами и их родителями украшают окна учебных заведений рисунками, аппликациями и символами Победы: георгиевскими лентами, голубями мира, звездами, благодарностями ветеранам, изображениями вечного огня, датами «1941-1945».

Украшенные окна учебных заведений станут частью праздничного облика городов и сел региона.

Эта акция – часть списка патриотических мероприятий, в котором предусмотрены тематические слеты, благоустройство воинских захоронений и мемориалов, проекты о событиях Великой Отечественной войны для молодежи Верхневолжья.

Глава Тверской области Виталий Королев при обсуждении подготовки к празднованию Дня Победы в регионе подчеркивал, как важно вовлекать юное поколение в сохранение исторической памяти, чтобы дети и подростки видели перед собой пример доблестного служения Родине.

К Всероссийской акции «Окна Победы» могут присоединиться все желающие жители региона в знак благодарности дедам и прадедам за их бессмертный подвиг.